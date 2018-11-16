Спецслужби РФ планували теракти в Україні, спрямовані проти громадських активістів

Фото: СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

У СБУ констатують активність спецслужб РФ напередодні президентських виборів в Україні

Спецслужби Російської Федерації (РФ) планували теракти в Україні, спрямовані проти відомих громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України у Facebook.

Як зазначається, напередодні президентських виборів в Україні спецслужби РФ проявляють надзвичайну активність. Зокрема, РФ намагається всіляко дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні.

"Наші контррозвідники встановили, що спецслужби країни-агресора планували вчинити в Україні низку терористичних актів спрямованих проти відомих громадських активістів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що спецслужби РФ завербували переселенку з Донбаса, яка в обмін на отримання російського паспорта запропонувала на роль кілера свого колишнього чоловіка.

Зазначається, що за вбивство пропонували тисячу доларів, першою жертвою мав стати один із керівників обласного осередку політичної організації Херсона. Проте, завдяки спецоперації правоохоронців цьому злочину вдалося завадити.

"Оскільки виконавець знаходився під пильною увагою наших співробітників, то його відслідкували і замінили бойові патрони на холості, спрацювавши на випередження як і в ситуації з імітацією вбивства Аркадія Бабченка. Ми продовжили контролювати подальші дії кілера для підтвердження його зв`язків із ФСБ. І результат не змусив на себе довго чекати", - йдеться у повідомленні.

Після цього, як зазначається, кілер отримав у Москві нове завдання на ліквідацію ще одного лідера херсонської громадської організації. Під час підготовки до злочину зловмисника затримали у Києві, наразі зйому оголошено про підозру та арештовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області агент спецслужб РФ намагався вчинити теракт.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що правоохоронці шукають коріння організованого Росією центру, який планував теракти проти журналістів і громадських діячів в Україні.