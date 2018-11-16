Спецслужбы РФ планировали теракты в Украине, направленные против общественных активистов

Фото: СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ констатируют активность спецслужб РФ накануне президентских выборов в Украине

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) планировали теракты в Украине, направленные против известных общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины в Facebook.

Как отмечается, накануне президентских выборов в Украине спецслужбы РФ проявляют чрезвычайную активность. В частности, РФ пытается всячески дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине.

"Наши контрразведчики установили, что спецслужбы страны-агрессора планировали совершить в Украине ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спецслужбы РФ завербовали переселенку из Донбасса, которая в обмен на получение российского паспорта предложила на роль киллера своего бывшего мужа.

Отмечается, что за убийство предлагали тысячу долларов, первой жертвой должен был стать один из руководителей областной ячейки политической организации Херсона. Однако, благодаря спецоперации правоохранителей этому преступлению удалось помешать.

"Поскольку исполнитель находился под пристальным вниманием наших сотрудников, то его отследили и заменили боевые патроны на холостые, сработав на опережение как и в ситуации с имитацией убийства Аркадия Бабченко. Мы продолжили контролировать дальнейшие действия киллера для подтверждения его связей с ФСБ. И результат не заставил себя долго ждать", - говорится в сообщении.

После этого, как отмечается, киллер получил в Москве новое задание на ликвидацию еще одного лидера херсонской общественной организации. Во время подготовки к преступлению злоумышленника задержали в Киеве, в настоящее время ему объявлено о подозрении, он арестован.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области агент спецслужб РФ пытался совершить теракт.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что правоохранители ищут корни организованного Россией центра, который планировал теракты против журналистов и общественных деятелей в Украине.