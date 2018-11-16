ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Спецслужбы РФ планировали теракты в Украине, направленные против общественных активистов

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 18:52
Спецслужбы РФ планировали теракты в Украине, направленные против общественных активистов
Фото: СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ констатируют активность спецслужб РФ накануне президентских выборов в Украине

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) планировали теракты в Украине, направленные против известных общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины в Facebook.

Как отмечается, накануне президентских выборов в Украине спецслужбы РФ проявляют чрезвычайную активность. В частности, РФ пытается всячески дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине.

"Наши контрразведчики установили, что спецслужбы страны-агрессора планировали совершить в Украине ряд террористических актов направленных против известных общественных активистов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спецслужбы РФ завербовали переселенку из Донбасса, которая в обмен на получение российского паспорта предложила на роль киллера своего бывшего мужа.

Отмечается, что за убийство предлагали тысячу долларов, первой жертвой должен был стать один из руководителей областной ячейки политической организации Херсона. Однако, благодаря спецоперации правоохранителей этому преступлению удалось помешать.

"Поскольку исполнитель находился под пристальным вниманием наших сотрудников, то его отследили и заменили боевые патроны на холостые, сработав на опережение как и в ситуации с имитацией убийства Аркадия Бабченко. Мы продолжили контролировать дальнейшие действия киллера для подтверждения его связей с ФСБ. И результат не заставил себя долго ждать", - говорится в сообщении.

После этого, как отмечается, киллер получил в Москве новое задание на ликвидацию еще одного лидера херсонской общественной организации. Во время подготовки к преступлению злоумышленника задержали в Киеве, в настоящее время ему объявлено о подозрении, он арестован.

Спецслужбы РФ планировали теракты в Украине, направленные против общественных активистов

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области агент спецслужб РФ пытался совершить теракт.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что правоохранители ищут корни организованного Россией центра, который планировал теракты против журналистов и общественных деятелей в Украине.

В Украине в 2018 зафиксировано 11 случаев избиения пограничников Bloomberg оценил потери экономики РФ от санкций Запада
Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерациянападениеТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь