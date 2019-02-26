Спецслужби РФ планували атаку на систему "Вибори", - СБУ

Зокрема, планувалися масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку

Служба безопасности Украины заявляет, что российские спецслужбы планировали атаку на систему "Выборы" в ходе выборов 2019 в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы СБУ.

Указано, что в Днепре сотрудники СБУ разоблачили попытки спецслужб РФ получить данные о сетях связи, обеспечивающих проведение выборов президента Украины.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель областного центра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Правоохранители установили, что злоумышленник распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

Фото: администратор группы

Отмечается, что к администрированию группы причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления госсистеме. В ходе проведения следственных действий было установлено, что администратор группы вел электронную переписку с жителем России.

Указано, что россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений.

"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая в настоящее время разворачивается", - отмечают в СБУ.

Так, сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сумской области СБУ блокировала очередную попытку вмешательства спецслужб России в избирательный процесс. Так, оперативники спецслужбы обнаружили в соцсети "ВКонтакте" фейковый аккаунт "Роман Н", с использованием которого осуществлялось администрирование антиукраинской группы "Сумы - это Россия - Новороссия".

Как писало РБК-Украина ранее, в СНБО заявили, что РФ будет влиять на президентские выборы в Украине, используя спектр гибридных технологий. В частности, наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза.