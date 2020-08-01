Спецслужби РФ використовують релігію як інструмент впливу в Україні, - розвідка

Одна з форм кремлівського тиску в Україні - це просування ідеї "російської православної церкви". Українська розвідка звернула увагу на загрозу формування угруповань під крилом Російської православної церкви в Україні, також відомої як УПЦ МП.

Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для ZN.UA.

Йдеться про активізацію діяльності "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку. Такі випадки фіксувалися, зокрема в Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.

Голова СЗР зазначив, що Кремль активно використовує російське православ'я в Україні для досягнення власних цілей.

Раніше Кондратюк заявив, що спецслужби РФ проводять в Україні спецоперації, спрямовані на зміну влади, Росія намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою них.

Нагадаємо, настоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній назвав РПЦ останнім форпостом президента РФ Володимира Путіна в Україні.