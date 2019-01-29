Епіфаній заявив, що юридичне оформлення ПЦУ завершиться найближчим часом

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Найближчим часом буде зареєстрований керівний орган - Київська митрополія

Найближчим часом завершиться юридичне оформлення Православної церкви України (ПЦУ), зокрема, буде зареєстрований керівний орган - Київська митрополія. Про це повідомив глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"Днями ми завершуємо юридичне оформлення, тобто буде зареєстрований керівний орган - Київська митрополія. Відповідно, інші єпархії будуть вносити зміни в статут і ті парафії, які переходять з Російської православної церкви в єдину помісну православну церкву, будуть юридично приєднуватися до нової структури", - сказав Епіфаній.

Після інтронізації Епіфанія як предстоятеля ПЦУ, "коли він вступить в свої повні права, будуть створені відповідні органи, буде проведено перше засідання Священного синоду, на якому буде сформований керівний склад церкви".

Він зазначив, що більше ста парафій перейшли в ПЦУ.

Нагадаємо, зведення на престол (інтронізація) митрополита Київського і всієї України Єпіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 року.

Вселенський патріархат в Стамбулі представив у понеділок, 15 січня, текст томосу про автокефалію Православної церкви України, зберігши у своїй юрисдикції всі підлеглі йому храми і монастирі на території України. Всі значні питання Православна церква України повинна вирішувати через Константинополь.

9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Як повідомляло РБК-Україна, автокефальний статус Православної церкви України був підтверджений спільної євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятеля ПЦУ Eпіфанія.