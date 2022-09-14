ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На кордоні Таджикистану й Киргизстану сталася перестрілка: що відомо

Новость на русском →
Бішкек, Середа 14 вересня 2022 10:49
На кордоні Таджикистану й Киргизстану сталася перестрілка: що відомо Фото: на кордоні Таджикистану й Киргизстану сталася перестрілка (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сьогодні, 14 вересня влаштували перестрілку. Конфлікт стався між між прикордонними підрозділами країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління інформації та зв'язку Прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

"У ході несення служби біля Булак-Баши Баткенського району Баткенської області прикордонний патруль Киргизстану виявив прикордонний наряд Таджикистану, який у порушення раніше досягнутих домовленостей між сторонами зайняв бойові позиції на неописаній ділянці держкордону", - йдеться у повідомленні.

За інформацією киргизького відомства, ігноруючи їхні законні вимоги, таджицькі прикордонники відкрили вогонь, тож у відповідь на це співробітники прикордонники Киргизії також застосували зброю.

Тим часом за версією таджицької сторони близько 07:15 киргизькі прикордонники посту "Булакбоші" "здійснили 4 постріли з міномета" у бік прикордонної застави "Кех" прикордонного загону "Ісфара" Республіки Таджикистан, і "без будь-яких причин обстріляли з використанням ПК, АК та іншої вогнепальної зброї".

Також прикордонні військаТаджикистану також стверджують, що "в цю місцевість Киргизькою Республікою було перекинуто додаткові військові сили та засоби".

Додатково

Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаною.

Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді й будинки мешканців двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

Через це між сторонами часто відбуваються сутички за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загиблелі людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киргизия Таджикистан
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні