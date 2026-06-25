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Спецслужбы РФ разоблачили на попытках "взломать" мессенджеры чиновников Украины, Европы и США

11:05 25.06.2026 Чт
2 мин
Какова цель российских кибератак?
aimg Татьяна Степанова
Фото: спецслужбы РФ разоблачили на попытках "взломать" мессенджеры чиновников Украины, Европы и США (Getty Images)

Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований разоблачила российские спецслужбы на системных попытках "взломать" мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты разоблачили российские спецслужбы на систематических кибератаках на мессенджеры должностных лиц, военнослужащих, политиков и активистов из Украины, Европы и США.

Цель этих "сломов" - получить доступ к чувствительной информации военного, политического и экономического характера, по которой обменивались пользователи, а также похитить их персональные данные.

Для подобных кибератак русские хакеры используют различные инструменты и методы. Например, для выманивания паролей к аккаунту враг чаще всего использует рассылку СМС от имени команд поддержки.

Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим ввиду физического и эмоционального состояния.

СБУ отмечает, что российские спецслужбы и связанные с ними хакеры атакуют не только организации, должностных лиц или публичных лиц, но и личные аккаунты украинцев.

Поэтому Служба безопасности призывает граждан заботиться о собственной кибербезопасности и соблюдать базовые правила кибергигиены:

  • регулярно проверяйте активные сессии в мессенджере и завершайте все неизвестные подключения;
  • включите двухфакторную аутентификацию. Используйте сложный буквенно-цифровой PIN-код;
  • никому не передавайте коды подтверждения, PIN-коды, пароли и ключи восстановления аккаунта;
  • не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они поступили от знакомых. Их аккаунт может быть уже сломан;
  • не открывайте файлы из неизвестных или сомнительных чатов, особенно если вас просят сделать это с компьютера;
  • не сканируйте QR-коды, поступившие от неизвестных ботов или пользователей. Из-за них злоумышленники могут подключить устройство к аккаунту.

Кибератаки РФ

Напомним, в последнее время активность прокремлевских и союзных хакерских группировок в мире значительно возросла.

В частности, в марте стало известно, что российские хакеры начали масштабную операцию в мессенджерах Signal и WhatsApp, пытаясь сломать аккаунты военных и чиновников.

Кроме того, кибератаки подверглось Министерству финансов Нидерландов . Хакерам удалось заблокировать часть систем, обеспечивающих основные процессы ведомства.

Также резонансным стал инцидент в США, где злоумышленники взломали личную почту директора ФБР Каша Пателя . За информацию о причастных к этой атаке иранских хакерах американские власти объявили вознаграждение в несколько миллионов долларов.

К тому же, ранее мы сообщали, что российские разведывательные службы изменили тактику и пытаются нанести физический ущерб европейской инфраструктуре из-за разрушительных кибератак.

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