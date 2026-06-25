Спецслужбы РФ разоблачили на попытках "взломать" мессенджеры чиновников Украины, Европы и США

Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований разоблачила российские спецслужбы на системных попытках "взломать" мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Киберспециалисты разоблачили российские спецслужбы на систематических кибератаках на мессенджеры должностных лиц, военнослужащих, политиков и активистов из Украины, Европы и США.
Цель этих "сломов" - получить доступ к чувствительной информации военного, политического и экономического характера, по которой обменивались пользователи, а также похитить их персональные данные.
Для подобных кибератак русские хакеры используют различные инструменты и методы. Например, для выманивания паролей к аккаунту враг чаще всего использует рассылку СМС от имени команд поддержки.
Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим ввиду физического и эмоционального состояния.
СБУ отмечает, что российские спецслужбы и связанные с ними хакеры атакуют не только организации, должностных лиц или публичных лиц, но и личные аккаунты украинцев.
Поэтому Служба безопасности призывает граждан заботиться о собственной кибербезопасности и соблюдать базовые правила кибергигиены:
Напомним, в последнее время активность прокремлевских и союзных хакерских группировок в мире значительно возросла.
В частности, в марте стало известно, что российские хакеры начали масштабную операцию в мессенджерах Signal и WhatsApp, пытаясь сломать аккаунты военных и чиновников.
Кроме того, кибератаки подверглось Министерству финансов Нидерландов . Хакерам удалось заблокировать часть систем, обеспечивающих основные процессы ведомства.
Также резонансным стал инцидент в США, где злоумышленники взломали личную почту директора ФБР Каша Пателя . За информацию о причастных к этой атаке иранских хакерах американские власти объявили вознаграждение в несколько миллионов долларов.
К тому же, ранее мы сообщали, что российские разведывательные службы изменили тактику и пытаются нанести физический ущерб европейской инфраструктуре из-за разрушительных кибератак.