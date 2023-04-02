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Спецслужбы РФ следили за журналистом Гершковичем еще до задержания, - WSJ

Фото: Спецслужбы РФ следили за журналистом Гершковичем еще до задержания (росСМИ)
Автор: Олег Васкив

Российские спецслужбы следили за американским журналистом Эваном Гершковичем еще до его задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Силовики снимали перемещение корреспондента на камеру, когда он выполнял одну из редакционных задач.

"Гершкович предполагал, что телефон прослушивают", - пишет WSJ.

Кроме того, как утверждает газета, спецслужбы оказывали давление на источники журналиста в России, чтобы те не общались с ним и не давали ему никакой информации.

"Слежение, задержание и доставку Гершковича из Екатеринбурга в Москву организовал департамент военной контрразведки ФСБ", - добавляют в материале.

Напомним, 30 марта журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилась в Россию с требованием освободить корреспондента, которого задержали сотрудники ФСБ.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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