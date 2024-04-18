Посла РФ вызвали "на ковер" в Германии после задержания российских диверсантов, - Spiegel

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала в МИД российского посла Сергея Нечаева. Такой шаг предприняли после задержания в стране двух российских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По информации журналистов, такая мера связана задержанием немецкими правоохранителями граждан Германии и России, которые могли готовить диверсии на территории ФРГ.

"Это правда, что министр иностранных дел вызвал российского посла в министерство иностранных дел", - заявил изданию неназванный представитель МИД Германии.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 апреля, федеральная прокуратура Германии заявила о задержании двух российских диверсантов. Их подозревают в планах атак на военные объекты на территории страны, в том числе американские.

Как писали СМИ, в частности, злоумышленники хотели организовать диверсию на армейской базе Графенвер, где украинских защитников обучают на американских танках Abrams.

Стоит заметить, что Германия является главным союзником Украины по количеству переданной военной помощи среди стран Европы. Также на ее территории обучают украинских солдат.

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