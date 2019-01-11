Меркель розкритикувала політику націоналізму напередодні виборів в Європарламент

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель попередила про катастрофу в Європі від політики націоналізму

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час поїздки в Афіни розкритикувала націоналістичні рухи напередодні виборів до Європейського парламенту, які набирають все більшу популярність в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В ході зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом вона назвала главу уряду країни своїм союзником у регіоні, де за вплив борються різні зовнішні сили - від Туреччини і Росії до Китаю.

"Це також включає в себе глибоке переконання в тому, що співробітництво один з одним у будь-якому випадку краще політики націоналізму, яка так часто призводила Європу до катастрофи", - заявила Меркель.

Нагадаємо, лідери ультраправих партій Франції та Італії розпочали спільну виборчу кампанію до голосування до Європейського парламенту.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте уклали попередню угоду про спільну кампанії на виборах у Європейський парламент.

Очікується, що більшість місць у Європарламенті виграє Європейська народна партія.