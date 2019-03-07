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Спецдозволи Держгеонадр розділили Злочевський, Ахметов і "Укргазвидобування"

Новини » Енергетика    07.03.2019 - 11:45
Спецдозволи Держгеонадр розділили Злочевський, Ахметов і "Укргазвидобування"
Ілюстративне фото (twitter.com bifmag)

Спецдозволи на видобування нафти і газу дійсні протягом 20 років

Державна служба геології та надр 6 березня продала на онлайн-аукціоні три спецдозволи на промислову розробку нафтогазових родовищ у Харківській та Полтавській областях. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Родовища на Південно-Кобзовской площі буде експлуатувати держкомпанія "Укргазвидобування". В ході аукціону ціна за спецдозвіл зросла з 9,6 млн грн до 30,95 млн грн.

Дубрівсько-Радченківське родовище дісталося компанії "Нафтогазопромслова геологія", що входить в групу Burisma Миколи Злочевського. Дозвіл було викуплено за 25,1 млн грн, тобто на 7,6 млн грн дорожче, ніж початкова пропозиція.

Здобиччю на Світанківо-Логівскій площі буде займатися компанія "Нафтогазсистеми" з холдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова. В ході аукціону ціна ліцензії зросла майже в п'ять разів до 85 млн грн.

Відомо, що спецдозволи дійсні протягом 20 років.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив, що аукціони на газові родовища запустяться вже в березні. Він також уточнив, що стартова ціна буде коливатися від 5 до 500 млн грн.

Нагадаємо, видобуток газу в Україні за 2018 рік порівняно з 2017 роком збільшилася на 2,4% до 21,0 млрд куб. м. При цьому частка державного сектора у видобутку зменшилася до 79%

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