Міненерговугілля оприлюднило дані щодо видобутку природного газу у 2018 році

Фото: Шебелинський газопереробний завод (УНІАН)

Видобуток збільшився на 2,4%

Директорат викопних копалин Міністерства енергетики та вугільної промисловості України оприлюднив дані щодо видобутку природного газу у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті міністерства.

За даними відомства, видобуток газу за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшився на 2,4% до 21,0 млрд куб. м.

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При цьому частка у видобутку державного сектору зменшилася до 79%.

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Серед компаній з державним капіталом видобуток "Укргазвидобування" за 2018 рік становив 15 496 млн куб. м, "Укрнафти" - 1 121 млн куб. м, "Чорноморнафтогазу" - 10 млн куб. м.

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Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що реальна собівартість видобутку газу в Україні становить 250 доларів за 1 тис. кубічних метрів. За словами Коболєва, ця сума враховує капітальні вкладення та всі споріднені витрати.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання перед державною компанією "Укргазвидобування" наростити видобуток палива до 20 млрд кубометрів на рік.