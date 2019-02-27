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Гройсман оголосив запуск аукціонів на газові родовища в березні

Новини » Енергетика    27.02.2019 - 12:19
Гройсман оголосив запуск аукціонів на газові родовища в березні
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Стартова ціна буде коливатися від 5 до 500 млн гривень

В Україні вже у березні запустять перші електронні аукціони на нафтогазові родовища. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що перші електронні торги будуть оголошені в березні. Він також уточнив, що стартова ціна буде коливатися від 5 до 500 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" у зриві урядових планів з видобутку газу. Він також зазначив, що за минулий рік в Україні видобуто всього 21 млрд кубометрів газу.

У вересні Гройсман також звинуватив Мінекології в затягуванні переходу на електронні торги. Він нагадав, що уряд ще в липні 2018 року прийняв рішення про впровадження електронних аукціонів з продажу дозволів на надрокористування.

Відзначимо, за підсумками січня Україна збільшила видобуток і знизила споживання газу. За даними "Укртрансгазу", надходження газу до ГТС від газовидобувних підприємств у січні 2019 року в порівнянні з січнем 2018 року зросли на 1% - до 1,8 млрд кубометрів.

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