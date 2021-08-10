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Спецперепустки в Києві: претендентів на отримання будуть перевіряти

Автор: Марія Кучерявець

Київ запустив електронну систему подачі заявок на спецперепустки в громадському транспорті. Щоб уникнути підробок, кожного претендента будуть перевіряти на працевлаштування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Для запобігання фальсифікації, всіх працівників, поданих у списку, будуть перевірятись щодо працевлаштування в зазначеній установі, підприємстві чи організації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн.

Додамо, в у КМДА розповіли, чи будуть зараз вводити жорсткий карантин у місті.

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Київтранспорт