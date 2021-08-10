Спецперепустки в Києві: претендентів на отримання будуть перевіряти

Київ запустив електронну систему подачі заявок на спецперепустки в громадському транспорті. Щоб уникнути підробок, кожного претендента будуть перевіряти на працевлаштування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Для запобігання фальсифікації, всіх працівників, поданих у списку, будуть перевірятись щодо працевлаштування в зазначеній установі, підприємстві чи організації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн.
Додамо, в у КМДА розповіли, чи будуть зараз вводити жорсткий карантин у місті.