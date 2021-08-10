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Спецпропуска в Киеве: претендентов на получение будут проверять

Автор: Мария Кучерявец

Киев запустил электронную систему подачи заявок на спецпропуска в общественном транспорте. Чтобы избежать подделок, каждого претендента будут проверять на трудоустройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Для предотвращения фальсификации, всех работников, представленных в списке, будут проверяться по трудоустройству в указанном учреждении, предприятии или организации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн.

Добавим, в В КГГА рассказали, будут ли сейчас вводить жесткий карантин в городе.

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Киевтранспорт