Спецперепустка на транспорт у Києві: як отримати і чи потрібно платити за проїзд

Згідно з рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 5 квітня громадський транспорт Києва буде перевозити пасажирів тільки за спецперепустками.

Як отримати спецперепустку на транспорт

Для отримання спецперепусток керівники підприємств Києва повинні направити лист до департаменту транспортної інфраструктури КМДА (dti@kmda.gov.ua), в якому необхідно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

необхідну кількість спецперепусток;

реквізити підприємства та номер телефону контактної особи.

У КМДА відзначають, що кількість спецперепусток обмежена, а оплата проїзду при її наявності здійснюється на загальних підставах.

Фото: спецперепустка на транспорт у Києві (kyivcity.gov.ua)

Як скористатися спецперепусткою

Спецперепустка повинна містити наступну інформацію: назва підприємства, ПІБ власника, печатка підприємства та підпис керівника, термін дії (до 14 квітня 2021 року).

Як повідомляється, спецперепустка на транспорт дійсна при пред'явленні службового посвідчення, паспорта або водійського посвідчення та наявності в особи засобів індивідуального захисту та сплаченого проїзду.