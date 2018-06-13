Спецпрокурора США зобов'язали назвати захист Манафорта всіх задіяних в лоббіюванні

Список осіб та компаній, які за версією слідства, лобіювали інтереси українського уряду, дасть можливість захисту підготуватися до суду у вересні

Федеральна суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокуророві Роберту Мюллеру до п'ятниці, 15 червня, назвати усіх осіб та організації, які на думку слідства були задіяні у лобістській кампанії Пола Манафорта на користь "Партії регіонів" та тодішньої влади України. Про це повідомило Politico.

Серед осіб, імена яких Мюллер має повідомити захистові Манафорта, є провідні європейські колишні політики, які брали участь у кампанії впливу.

Водночас видання уточнює, що Джексон не наказала команді прокурора оприлюднювати осіб та компанії, які в обвинувальному висновку та інших поданнях суду зазначені під псевдонімами, вони мають надати цю інформацію лише адвокатам Манафорта.

Суддя заявила, що цей список дасть змогу захисту підготуватися до суду, призначеного на 17 вересня.

Видання назвало рішення судді Джексон перемогою команди захисників Манафорта, водночас зазначивши, що воно навряд чи матиме велике значення, оскільки багато з цих імен добре відомі захисту і про них раніше вже повідомлялося в ЗМІ.

Серед таких осіб - наприклад, колишній прем'єр-міністр Італії Романо Проді та колишній канцлер Австрії Альфред Гусенбауер, які визнали участь у лобістській роботі для партії екс-президента України Віктора Януковича, проте заявили, що Манафорт не платив їм.

Нагадаємо, Манафорт керував передвиборчим штабом Трампа з червня по серпень 2016 року. У серпні минулого року проти нього висунули звинувачення в незаконному лобіюванні інтересів Януковича і "Партії регіонів", а також ухиленні від сплати податків. У лютому 2018 року його офіційно звинуватили у відмиванні через офшорні рахунки до 30 млн доларів.