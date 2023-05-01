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ВСУ на Луганском направлении уничтожили вражеский танк (видео)

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Луганская область, Понедельник 01 мая 2023 15:31
ВСУ на Луганском направлении уничтожили вражеский танк (видео) Фото: Военные ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский танк на Луганском направлении и зафиксировали этот процесс на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Артиллеристы 45-й бригады уничтожили на Луганском направлении российский танк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины в сотрудничестве со 100-й бригадой ТрО обнаружили, отследили движение, рассчитали и поразили цель.

"В итоге, на Луганском направлении минус еще один вражеский танк", - добавили в ОВА.

Напомним, что по данным на утро понедельника, 1 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 450 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

За апрель украинские военные ликвидировали 16970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 1200 единиц техники, два самолета и три вертолета.

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