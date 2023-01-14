ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецназовцы СБУ ударом дрона уничтожили российскую БМП и экипаж (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 14 января 2023 12:20
Спецназовцы СБУ ударом дрона уничтожили российскую БМП и экипаж (видео) Фото: бойцы СБУ ударом дрона уничтожили группу оккупантов и БМП (facebook com usofcom)
Автор: Наталья Юрченко

Спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Защитники уточнили, что уничтожили группу оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.

"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили российским оккупантам очередную "демобилизацию" на одном из самых горячих направлений. Ударом дрона-камикадзе была уничтожена вражеская БМП и ее курящий рядом экипаж", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов, всего с февраля наши защитники ликвидировали 114 660 российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ПВО и 530 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
ПВО и 530 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам