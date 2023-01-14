Спецназовцы СБУ ударом дрона уничтожили российскую БМП и экипаж (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Защитники уточнили, что уничтожили группу оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта. "Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили российским оккупантам очередную "демобилизацию" на одном из самых горячих направлений. Ударом дрона-камикадзе была уничтожена вражеская БМП и ее курящий рядом экипаж", - говорится в сообщении.