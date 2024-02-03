Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили почти 150 единиц техники: видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю уничтожили почти 150 единиц вражеской техники. Также защитники ликвидировали 194 оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

За неделю воины СБУ поразили:

11 танков;

28 ББМ;

24 артиллерийские системы;

2 системы ПВО;

6 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;

73 единицы военного транспорта;

системы видеонаблюдения "Муром-М" и "Ирония-М".

Также украинские спецназовцы уничтожили почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений, два склада с боеприпасами.

Кроме того, как отмечает СБУ, "вышли из строя" 194 оккупанта.

Потери России в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 880 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.