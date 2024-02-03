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Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили почти 150 единиц техники: видео

Украина, Суббота 03 февраля 2024 12:15
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Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили почти 150 единиц техники: видео Фото: спецназовцы СБУ за неделю уничтожили около 150 единиц техники (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю уничтожили почти 150 единиц вражеской техники. Также защитники ликвидировали 194 оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

За неделю воины СБУ поразили:

  • 11 танков;
  • 28 ББМ;
  • 24 артиллерийские системы;
  • 2 системы ПВО;
  • 6 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
  • 73 единицы военного транспорта;
  • системы видеонаблюдения "Муром-М" и "Ирония-М".

Также украинские спецназовцы уничтожили почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений, два склада с боеприпасами.

Кроме того, как отмечает СБУ, "вышли из строя" 194 оккупанта.

Потери России в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 880 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

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