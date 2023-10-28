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Спецназовцы СБУ "разобрали" 18 российских танков в неделю: показали видео работы

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. Также ликвидировали около 230 террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях", - пишет пресс-служба. 

Только за неделю потери врага составили: 

  • 228 военных;
  • 19 танков;
  • 38 ББМ;
  • 20 артиллерийских систем;
  • 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 57 единиц автотранспорта;
  • 1 камера видеонаблюдения;
  • 44 фортификационные сооружения;
  • 2 склада с БК.

Потери России в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали около 740 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 298 тысяч единиц личного состава.

Российские террористы недавно существенно активизировали свое наступление на Авдеевку. Наши военные успешно отражают вражеские атаки. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, с начала российского контрнаступления террористы потеряли около 4 тысяч военных.

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