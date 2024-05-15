Спецназовцы Нацгвардии помешали РФ обустроить наблюдательный пункт на Харьковском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр специального назначения НГУ "Омега".

"На Харьковском направлении враг пытается давить, но бойцы Цетра специального назначения "ОМЕГА" профессиональными действиями продолжают наносить урон противнику", - говорится в сообщении.

Попытка россиян обустроить наблюдательный пункт оказалась неудачной, так как спецназначения быстро вычислили позицию и нанесли огневое поражение FPV дроном.

РФ привлекает пехоту

Кроме этого, бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" отмечают, что последние несколько дней противник привлекает группы пехоты, задача которых - закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковской области.

Оккупанты пробуют завозить свой личный состав и БК на малогабаритной автомобильной технике. За прошедшие сутки нацгвардейцы уничтожили один гольф-кар из БК и два склада оккупантов.

Ситуация на Харьковском направлении

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области, где продолжаются наступательные действия российских окупантов, подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.

В частности, Российская Федерация привлекает мигрантов, а также своих граждан на фронт воевать против Украины, обещая фальшивые возможности трудоустройства.