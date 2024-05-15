Спецпризначенці Нацгвардії завадили РФ облаштувати спостережний пункт на Харківському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

"На Харківському напрямку ворог намагається тиснути, але бійці Цетру спеціального призначення "ОМЕГА" професійними діями продовжують завдавати втрат супротивнику", - йдеться у повідомленні.

Спроба росіян облаштувати спостережний пункт виявилась не вдалою, бо спецпризначенці швидко вирахували позицію та завдали вогневе ураження FPV дроном.

РФ залучає піхоту

Крім цього, бійці спецпідрозділу Нацгвардії "Омега" відмічають, що останні кілька днів противник залучає групи піхоти, завданням яких є закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківської області.

Окупанти пробують завозити свій особовий склад та БК на малогабаритній автомобільній техніці. За минулу добу нацгвардійці знищили один гольф-кар з БК та два склади окупантів.

Ситуація на Харківському напрямку

На окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська Харківської області, де тривають наступальні дії російських окупантів, підрозділи ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції.

Зокрема, Російська Федерація заманює мігрантів, а також своїх громадян на фронт воювати проти України обіцяючи фальшиві можливості працевлаштування.