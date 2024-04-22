Российское военное командование серьезно относится к захвату Часова Яра: карты ISW

Украинские силы все еще могут защищать Часов Яр, кроме его восточных окраин. Российским войскам удалось закрепиться в районе Богдановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

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Российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная 21 апреля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 19 апреля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Сватово близ Стельмаховки;

западнее от Кременной близ Тернов;

южнее Кременной близ Белогоровки.

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Российские войска продолжали наступление в направлении Северска (северо-восточнее Бахмута) 21 апреля, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинские военные источники сообщили, что российские войска безуспешно атаковали

восточнее Северска близ Верхнекаменского;

юго-восточнее Северска близ Спорного.

Источник, связанный с российским ВДВ, заявил, что украинские силы по-прежнему контролируют тактические высоты к северу и северо-западу от Богдановки, и что ситуация на линии фронта в этом районе сложная.

21 апреля офицер Национальной гвардии Украины заявил, что российским войскам удалось закрепиться в районе Богдановки, куда они перебросили значительную материальную часть и установили хорошо подготовленные оборонительные позиции.

Офицер Национальной гвардии Украины не уточнил, контролируют ли российские войска Богдановку, и оценил, что российские войска могут попытаться использовать Богдановку, чтобы окружить Часов Яр с севера и захватить Ивановское (к юго-востоку от Часова Яра), чтобы угрожать Часовому Яру с юга.

Российские войска продолжали атаковать Часов Яр и прилегающую территорию 21 апреля, но не продвинулись вперед.

Позиционные бои продолжались:

в районе Часов Яр, в том числе в районе микрорайонов Новый и Канал;

к северо-востоку от Часова Яра в районе Богдановки;

к юго-востоку от Часов Яр в районе Ивановского, Клещиевки и Шумов;

к югу от Часова Яра в районе Южного, Нью-Йорка и Александрополя.

Украинские военные сообщили, что российские войска не вошли в сам Часов Яр, а представитель украинской Хортицкой группировки войск подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска активно используют боевые машины, авиацию и пехоту для наступления в Бахмутском направлении.

Офицер Национальной гвардии Украины отметил, что украинские силы все еще могут защищать сам Часов Яр, в отличие от его восточных окраин, которые “долгое время были необитаемы и непригодны для обороны”, поскольку они были "практически разрушены год назад" и не имеют сильных укреплений.

Офицер Национальной гвардии Украины добавил, что российские войска не полностью контролируют Ивановское и пытаются продвинуться через низы к северу от Ивановского.

Украинский офицер оценил, что российские войска используют планирующие бомбы, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), прежде чем начать наземное наступление на Часов Яр, чтобы создать благоприятные условия для штурма путем уничтожения украинских укрытий и оборонительных позиций.

Офицер Национальной гвардии Украины добавил, что российское военное командование серьезно относится к захвату Часова Яра, потому что российские войска успешно обучили новый мобилизованный персонал, перебросили наиболее боеспособные подразделения в направлении Часова Яра и постоянно формируют резервы для замены тяжелых потерь, понесенных в ходе штурмов населенного пункта.

Недавно российские войска незначительно продвинулись в восточной части Очеретино (к северо-западу от Авдеевки). Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 20 и 21 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Очеретино, а российские блогеры также утверждали, что российские войска продвинулись в юго-восточной части Очеретино.

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Бердычей, Новокалиново и Новобахмутовки;

западнее Авдеевки в районе Уманского, Яснобродовки и Семеновки;

юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Нетайлового и Невельского.

Известный российский милблогер заявил, что российские войска проводят “оперативную паузу” (вероятно, имеется в виду тактическая пауза) возле оврага Домаха на линии Первомайское-Невельское, вероятно, из-за “сложных” украинских минных полей и действий украинских беспилотников в этом районе.

Позиционные бои продолжались:

западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Водяного (к северо-востоку от Угледара).

Недавно российские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев 21 апреля. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 20 апреля, показывает, что российская спешенная пехота захватила здание к югу от Урожайного (к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались возле Работино на западе Запорожской области 21 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

21 апреля продолжались позиционные бои в районе Крынков на левом берегу Херсонской области.