Спецпредставитель Трампа посетит Москву на этой неделе, - Белый дом

Контакты США и России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские чиновники поедут в Россию и обсудят там предложение о 30-дневном прекращении огня.

При этом, по словам американского лидера, он планирует на этой неделе провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

К слову, Уиткофф уже посещал Россию в феврале. Тогда он, по информации СМИ, мог встретиться с Путиным. Встреча продлилась около 3,5 часа.

Более детально о том, чьей идеей было заключение 30-дневного перемирия, - в материале РБК-Украина.

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