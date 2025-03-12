Спецпредставник Трампа відвідає Москву цього тижня, - Білий дім

Контакти США і Росії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що американські чиновники поїдуть до Росії та обговорять там пропозицію про 30-денне припинення вогню.

При цьому, за словами американського лідера, він планує цього тижня провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, Віткофф уже відвідував Росію в лютому. Тоді він, за інформацією ЗМІ, міг зустрітися з Путіним. Зустріч тривала близько 3,5 години.

Більш детально про те, чиєю ідеєю було укладення 30-денного перемир'я, - в матеріалі РБК-Україна.

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