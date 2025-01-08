Спецпредставитель Трампа хочет найти решение для окончания войны РФ против Украины за 100 дней

Келлог поддержал критику избранного президента США Дональда Трампа в адрес президента США Джо Байдена. По словам будущего спецпредставителя, главная ошибка Байдена заключается в том, что он ни разу за более чем два года полномасштабной войны не поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Президент (Трамп - ред.) делает одну замечательную вещь - он разговаривает как с противниками, так и с союзниками. И он знает, что это непросто, но он действительно знает, что нужно говорить с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать", - подчеркнул Келлог.

Он уточнил, что американские чиновники создадут "необходимые условия", чтобы Трамп мог поговорить как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что они придут к приемлемому решению в ближайшей перспективе. Когда я говорю о ближайшей перспективе, я хотел бы поставить цель на личном уровне, на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте обозначим 100 дней и будем двигаться. И посмотрим, как мы можем сделать это в ближайшей перспективе, чтобы убедиться, что решение будет прочным, устойчивым и что эта война закончится, чтобы мы прекратили кровавую бойню", - отметил будущий спецпредставитель.

Он объяснил, что завершение войны России против Украины важно для национальной безопасности США и является частью американских интересов.