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Спецпредставитель США по восстановлению Украины заявила, что уходит с должности

Фото: спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер уходит с должности. Ее полномочия завершаются в сентябре.

Об этом Пенни Прицкер рассказала журналистам в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я должен сказать с грустью в сердце: конгрессовые требования ограничивают мое время на этом посту одним годом. Поэтому это мое последнее путешествие в Киев как спецпредставитель. Но я остаюсь отдана этой миссии и этой работе", - сказала Прицкер.

При этом спецпредставитель США заверила, что после ее увольнения американская администрация продолжит работать над вопросом восстановления Украины.

"Я не единственная, кто предана этой работе, администрация Байдена отдана экономическому восстановлению Украины, поэтому в нашей работе будет постоянство", - подчеркнула она.

Как отметила Прицкер, за неполный год с момента назначения это была ее шестая поездка в Украину.

Напомним, сегодня, 29 июля, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прибыла с рабочим визитом в Киев.

Она уже провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Одной из тем обсуждений стала американская финансовая помощь Украине.

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