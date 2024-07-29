Спецпредставитель США по восстановлению Украины заявила, что уходит с должности

"Я должен сказать с грустью в сердце: конгрессовые требования ограничивают мое время на этом посту одним годом. Поэтому это мое последнее путешествие в Киев как спецпредставитель. Но я остаюсь отдана этой миссии и этой работе", - сказала Прицкер.

При этом спецпредставитель США заверила, что после ее увольнения американская администрация продолжит работать над вопросом восстановления Украины.

"Я не единственная, кто предана этой работе, администрация Байдена отдана экономическому восстановлению Украины, поэтому в нашей работе будет постоянство", - подчеркнула она.

Как отметила Прицкер, за неполный год с момента назначения это была ее шестая поездка в Украину.