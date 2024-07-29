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Украина в ближайшие недели может получить от США 3,9 млрд долларов, - Шмыгаль

Киев, Понедельник 29 июля 2024 16:35
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Украина в ближайшие недели может получить от США 3,9 млрд долларов, - Шмыгаль Фото: спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Одной из тем обсуждений стала американская финансовая помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.

Он рассказал, что поблагодарил США за поддержку решения о кредите для Украины от G7 в размере 50 млрд долларов. По словам премьера, для нашей страны важно, чтобы средства были доступны с 2025 года, чтобы направить их на критические нужды, в том числе военные.

Также стороны обсудили работу Мультидонорской координационной платформы. Сейчас для Украины важно финансировать бюджетные расходы, проекты восстановления и поддержку энергетики.

"Украина благодарна за 7,85 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году. Первые 3,9 млрд долларов ожидаем уже в ближайшие недели", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас вводится системный подход в финансировании проектов экономического восстановления. В частности, прошло первое заседание Стратегического инвестиционного совета при правительстве Украины.

"В течение двух месяцев планируем утвердить список публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам", - уточнил глава украинского правительства.

Что предшествовало

Напомним, 23 июля стало известно, что украинское правительство приняло решение, которое позволит Украине получить от США грант в размере 3,9 млрд долларов.

Шмыгаль тогда отмечал, что деньги планируется направить на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на програмы социальной поддержки.

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