Спецпредставник США з відновлення України заявила, що йде з посади

"Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії й цій роботі", - сказала Пріцкер.

При цьому спецпредставник США запевнила, що після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", - наголосила вона.

Як зазначила Пріцкер, за неповний рік з моменту призначення це була її шоста поїздка до України.