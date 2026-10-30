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Кушнер "очень жестко" потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, - WSJ

14:11 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Кушнер "очень жестко" потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, - WSJ Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)
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Спецпредставитель США Джаред Кушнер, являющийся зятем президента Дональда Трампа, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло очень жестко требовал приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Встреча прошла 20 октября. По болезни Джаред Кушнер присоединился к разговору дистанционно. Один из источников WSJ назвал ее "очень жесткой".

По словам собеседника издания, Кушнер настаивал на прекращении ударов по российским НПЗ.

По его словам, они со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом тратят много времени, сил и авиационного горючего на переговоры с Москвой, поэтому Киев должен выразить благодарность 30-дневной паузой в атаках.

На следующий день после встречи Дональд Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил восстановить спутниковую связь Starlink для Украины.

Американские чиновники заявили, что вопросы работы Starlink и украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы не были связаны между собой.

Однако украинские и европейские представители описали ситуацию по-другому. По словам одного из европейских чиновников, Киев подталкивали к приостановке ударов по НПЗ до завершения промежуточных выборов в США.

Некоторые европейские сторонники Украины все больше беспокоились из-за обострения риторики между Трампом и Зеленским и перебоями в работе Starlink.

Один из украинских военных чиновников рассказал WSJ, что Украине срочно требовалась помощь Белого дома для восстановления спутниковой связи.

По его словам, "Starlink и нефтеперерабатывающие заводы стали двумя частями одной истории".

Напомним, ранее источник РБК-Украина сообщал, что команда президента США Дональда Трампа продолжает мирные переговоры по завершению российской войны, придерживаясь осторожной позиции в вопросе Донбасса.

Однако до сих пор раздаются призывы остановить удары по российским НПЗ.

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