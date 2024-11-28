Спецпосланник Трампа по Украине и перемирие Израиля с "Хезболлой": новости за 27 ноября

Кит Келлог назначен спецпосланником США по Украине, - Трамп

Кит Келлог займет должность спецпредставителя по Украине и России. Он генерал в отставке.

По мнению Дональда Трампа, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.

Израиль и "Хезболла" начали перемирие

С утра 27 ноября между Израилем и группировкой "Хезболла" начал действовать режим прекращения огня.

Такое перемирие должно было бы завершить очередной этап конфликта между обеими сторонами. Все детали - в материале РБК-Украина.

Байден запросил у Конгресса 24 млрд долларов для Украины, - СМИ

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить Украине дополнительные 24 млрд долларов. В частности, для усиления военной поддержки, пишут СМИ.

Украина получила крупный транш финансовой помощи от США

Украина получила 4,8 миллиарда от Соединенных Штатов Америки (США) в рамках проекта PEACE. Средства направлены на поддержку реализации реформ, а также восстановление страны.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабной войны через механизм Всемирного банка Украина получила уже почти 50 млрд долларов.

СБУ предотвратила диверсию агента РФ на военном аэродроме в Кировоградской области

Служба безопасности Украины успешно сорвала планы масштабной диверсии, которую организовывала ФСБ на территории Кировоградской области.

В ходе спецоперации был задержан российский агент, который пытался поджечь электроподстанцию, обеспечивающую энергоснабжение военного аэродрома и других стратегических объектов региона.