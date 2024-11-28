Спецпосланник Трампа по Украине и перемирие Израиля с "Хезболлой": новости за 27 ноября

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой спецпосланника по Украине. Тем временем Израиль и "Хезболла" начали перемирие.
Более детально о том, что произошло в среду, 27 ноября, - в материале РБК-Украина.
Кит Келлог назначен спецпосланником США по Украине, - Трамп
Кит Келлог займет должность спецпредставителя по Украине и России. Он генерал в отставке.
По мнению Дональда Трампа, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.
Израиль и "Хезболла" начали перемирие
С утра 27 ноября между Израилем и группировкой "Хезболла" начал действовать режим прекращения огня.
Такое перемирие должно было бы завершить очередной этап конфликта между обеими сторонами. Все детали - в материале РБК-Украина.
Байден запросил у Конгресса 24 млрд долларов для Украины, - СМИ
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить Украине дополнительные 24 млрд долларов. В частности, для усиления военной поддержки, пишут СМИ.
Украина получила крупный транш финансовой помощи от США
Украина получила 4,8 миллиарда от Соединенных Штатов Америки (США) в рамках проекта PEACE. Средства направлены на поддержку реализации реформ, а также восстановление страны.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабной войны через механизм Всемирного банка Украина получила уже почти 50 млрд долларов.
СБУ предотвратила диверсию агента РФ на военном аэродроме в Кировоградской области
Служба безопасности Украины успешно сорвала планы масштабной диверсии, которую организовывала ФСБ на территории Кировоградской области.
В ходе спецоперации был задержан российский агент, который пытался поджечь электроподстанцию, обеспечивающую энергоснабжение военного аэродрома и других стратегических объектов региона.
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