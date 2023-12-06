Спецоперация СБУ. Источники подтвердили ликвидацию Кивы

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - отметили источники.

По их данным, бывший народный депутат был убит при помощи стрелкового оружия.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 декабря, российские СМИ со ссылкой на источники начали писать о том, что бывшего украинского нардепа Илью Киву нашли мертвым.

Его тело якобы обнаружили в Московской области в Одинцовском районе, уточняли российские пропагандистские издания.

Отметим, Илья Кива поддерживает Россию в войне против Украины. Еще до начала полномасштабного вторжения бывший нардеп сбежал на территорию страны-агрессора.

Еще в прошлом году его объявили в международный розыск. Тогда Государственное бюро расследований собрало для этого все необходимые документы.

Несколько недель назад украинский суд заочно вынес приговор Киве. Он получил 14 лет тюрьмы за госизмену и не только.

Приговор исполнить было невозможно, поскольку экс-нардеп продолжал находиться на территории России.