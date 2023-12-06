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Спецоперация СБУ. Источники подтвердили ликвидацию Кивы

Фото: Илья Кива, бывший нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Скандального экс-нардепа Верховной рады Илью Киву ликвидировали. Это была спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - отметили источники. 

По их данным, бывший народный депутат был убит при помощи стрелкового оружия. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 декабря, российские СМИ со ссылкой на источники начали писать о том, что бывшего украинского нардепа Илью Киву нашли мертвым.

Его тело якобы обнаружили в Московской области в Одинцовском районе, уточняли российские пропагандистские издания. 

Отметим, Илья Кива поддерживает Россию в войне против Украины. Еще до начала полномасштабного вторжения бывший нардеп сбежал на территорию страны-агрессора. 

Еще в прошлом году его объявили в международный розыск. Тогда Государственное бюро расследований собрало для этого все необходимые документы. 

Несколько недель назад украинский суд заочно вынес приговор Киве. Он получил 14 лет тюрьмы за госизмену и не только. 

Приговор исполнить было невозможно, поскольку экс-нардеп продолжал находиться на территории России. 

 

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