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Спецоперація СБУ. Джерела підтвердили ліквідацію Киви

Фото: Ілля Кива, колишній нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Скандального екс-нардепа Верховної ради Іллю Киву ліквідували. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела.

За їхніми даними, колишнього народного депутата було вбито за допомогою стрілецької зброї.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ з посиланням на джерела почали писати про те, що колишнього українського нардепа Іллю Киву знайшли мертвим.

Його тіло нібито виявили у Московській області в Одінцовському районі, уточнювали російські пропагандистські видання.

Зазначимо, Ілля Кива підтримує Росію у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення колишній нардеп втік на територію країни-агресора.

Ще у минулому році його оголосили у міжнародний розшук. Тоді Державне бюро розслідувань зібрало для цього усі необхідні документи.

Кілька тижнів тому український суд заочно виніс вирок Киві. Він отримав 14 років в'язниці за держзраду і не лише.

Вирок виконати було неможливо, оскільки екс-нардеп продовжував перебувати на території Росії.

 

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Служба безпеки УкраїниІлля КіваВійна Росії проти України