Специальная смесь для атаки и водители россияне: Малюк рассказал детали спецоперации "Паутина"

По его словам, "Паутина" - это уникальная, многоэтапная, специальная операция, которая вмещает в себе ряд сверхважных компонентов.

"Прежде всего, это логистика, то есть доставка во вражеский тыл самих средств, а это в нашем случае 150 боевых дронов FPV. Это доставка домиков, которые соответственно уже к аэродромам доставляют средства. Это, соответственно, агентурная работа, это связь и прочее", - отметил Малюк.

Он рассказал, что СБУ использовала опыт именно борьбы с транснациональной преступностью, когда подробно изучали, как международные наркокартели, скрыто от таможенных пограничных органов, доставляют те или иные запрещенные средства в те или иные уголки мира.

И именно в этом направлении СБУ еще задолго до войны имела большие результаты и задерживала преступников, которые перемещали рекордные партии героина, кокаина и других наркотических средств.

"Используя бесценный этот опыт, я и наша команда, мы занимались тем, что доставили, по сути, во вражеский тыл соответствующие средства. Кроме этого, мы доставили туда соответствующие домики. Каждый из этих домиков - это полностью автономный так называемый охотничий домик. И в нем находились и батареи экофлоу, и солнечные батареи, и другие группы товаров", - рассказал Малюк.

По его словам, это давало возможность непрерывно подпитывать дроны, которые уже должны были находиться в своих боевых порядках.

"На тот случай, что если наша реализация могла состояться в прохладное время года, а в тех часовых поясах температура ее достигает ниже, чем минус 40, то дрон должен был быть полностью заряжен", - пояснил глава СБУ.

В то же время, как отметил Малюк, было трудно завести эти домики на территорию России, поскольку все эти группы товаров не могут туда просто заехать, поскольку РФ находится под санкциями.

"Я не буду касаться всех деталей, но поверьте, мы прошли там семь кругов ада, чтобы у нас это получилось", - добавил он.

По словам главы СБУ, контрабандистов на границе не было, но там были российские таможенные органы, которые по своей сути являются очень за коррумпированными. И собственно на каком-то этапе это сыграло определенный плюс для доставки соответствующих домов.

"Другой важнейший элемент - это сами дроны. Дроны, на первый взгляд, выглядят как обычные в FPV, но это уникальные дроны. Они специально разработаны для этой операции в них есть несколько разновидностей связи, о том я не буду в целом касаться деталей и тактико-технических характеристик", - добавил Малюк.

Боевая часть каждого дрона состояла из двух боевых частей по 800 граммов в специальной смеси, которую разрабатывали именно для этой операции.

"По сути эта смесь и сам дрон он комулятивно-фугасный. Для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и вызывать внутри уже фугасно-взрывное действие и дальнейшее воспламенение и то, что мы уже с вами видели в дальнейшем, как горел непосредственно нефтепродукт, который находились в топливных баках самолетов", - пояснил глава СБУ.

Отдельно Малюк отметил работу сограждан.

"Если мы смотрим вообще на "Паутину" в целом, то это комплексная работа, агентурная и техническая. То есть это симбиоз агентурной и технической составляющей. В данном случае мы как раз являемся свидетелями такой уникальной работы", - отметил он.

В то же время было много трудностей, связанных с инструктажами украинских агентов, поскольку они находились на большом расстоянии и их обучали в режиме видеосвязи.

"Потому, что то, что они выполняли, это такая узкопрофильная техническая работа. Они, соответственно, формировали уже сами боевые порядки дронов в домиках, они организовывали логистику и так далее. Нами и негласными помощниками в тылу врага была создана логистическая кампания", - рассказал глава СБУ.

По его словам, было приобретено пять соответствующих автомобилей, арендован офис и соответствующие складские помещения. К тому же в одном квартале с управлением ФСБ в Челябинской области.

"Поэтому мы там себя чувствовали спокойно, поскольку там все было под контролем ФСБ. Некоторое время мы подрабатывали нашу легенду, чтобы она, скажем, прижилась. Водители выполняли различные функции, перевозили различные группы товаров до того момента, когда, собственно, было время еще и когда им нужно было везти уже наши домики", - добавил Малюк.

Когда все было готово и дроны были в своих боевых порядках, тогда, домики и выехали. Однако в процессе возник ряд технических проблем. Отдельные средства связи, которые были на дронах, через минуту после того как включались, теряли связь, поскольку эта группа товаров не могла работать в России.

После того как это все было готово, и источники СБУ разместили дроны, водители выехали из Челябинска к соответствующим аэродромам. Каждому из них было доказано место, куда они должны были приехать, доставить туда свой домик. А там якобы должен был приехать заказчик, заплатить деньги и забрать этот дом.

Как рассказал Малыш водителями были граждане России. Они использованы втемную и в их действиях нет никакого умысла.

"Странно, что РФ сегодня держит их в застенках ФСБшных СИЗО, пытает. На самом деле они ничего противоправного не совершали и в их действиях никакого умысла нет. Они приехали туда, мы им, кстати, очень щедро платили, благодарили за их работу. Хорошая была у них работа", - добавил он.

В свою очередь источники СБУ в тот день, когда домики уже разъехались из Челябинска в направлении аэродромов, выехали с территории России якобы на отдых. Там они получили новые документы с другими данными и с ними заехали на территорию Украины.

"Реализация состоялась 1 июня, в воскресенье, а в четверг наши источники были уже у нас здесь, на территории Украины. Они пришли ко мне, их перевели в пункт боевого управления. Я лично имел честь их обнять, поблагодарить их. И уже рядом с ними был свидетелем, как они в телефонном режиме, завуалированном, дальше контролируют как работодатели своих водителей. А те, соответственно, крутили баранку и ехали к аэродромам", - добавил Малюк.

Глава СБУ также отметил, что спецоперацию "Паутина" пришлось перенести на месяц, потому что российские водители фур "забухали" на майские праздники.

"Мы планировали "Паутину" еще до 9 мая, но водители на Пасху там зашли в "запой". Мы не могли, наши источники не могли вызвонить. То одного водителя нет, то другого. Потом первое мая - "майовка" у них. Потом 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине", - рассказал он.