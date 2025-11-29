Спецы ГУР взломали сети спецсвязи РФ вдоль фронта с Украиной и в Африке

Военная разведка Украины продолжает успешно разоблачать планы РФ на всех континентах земного шара. В частности, спецы ГУР взломали сети терминалов спецсвязи РФ, которые находятся вдоль фронта с Украиной и даже в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram ГУР МО Украины.

В разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений РФ.

"Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях - уничтожить вражеское руководство", - говорится в сообщении.

В частности, подразделения ГУР, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными средствами, смогли разоблачить "сети терминалов специальной защищенной связи" армии РФ "вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте".

"После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении", - добавили в разведке.