ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США пред'явили звинувачення Ассанжу, - TWP

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 08:18
США пред'явили звинувачення Ассанжу, - TWP
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Відомості про пред'явлені звинувачення були розкриті випадково

США пред'явили звинувачення засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

За словами джерела газети, відомості про пред'явлені звинувачення розкрили випадково, коли помічник прокурора направив у суд документи, не пов'язані з Ассанжем. Однак передбачається, що міністерство юстиції США не планувало повідомляти про це, поки що Ассанж не буде арештований.

При цьому в офісі прокурора в штаті Вірджинія заявили, що ім'я Ассанжа помилково потрапило в документи, спрямовані в суд. Газета пише, що Мін'юст США, ймовірно, готується пред'явити йому звинувачення в шпигунстві.

Нагадаємо, Джуліан Ассанж заявив, що влада Еквадору, в посольстві якої в Лондоні він ховається, має намір позбавити його політичного притулку і видати владі США.

Під час відеоконференції з посольства в рамках слухання його позову проти Еквадору Ассанж заявив, що президент Ленін Моренно вже прийняв це рішення, однак ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Також він оскаржив законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві.

У Держдепі відреагували на заяву Трампа про вихід з ракетного договору Звинувачений в розсилці бомб в США не визнав свою провину
Новини України Сполучені Штати АмерикиДжулиан Ассанж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся