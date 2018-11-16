США пред'явили звинувачення Ассанжу, - TWP

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Відомості про пред'явлені звинувачення були розкриті випадково

США пред'явили звинувачення засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

За словами джерела газети, відомості про пред'явлені звинувачення розкрили випадково, коли помічник прокурора направив у суд документи, не пов'язані з Ассанжем. Однак передбачається, що міністерство юстиції США не планувало повідомляти про це, поки що Ассанж не буде арештований.

При цьому в офісі прокурора в штаті Вірджинія заявили, що ім'я Ассанжа помилково потрапило в документи, спрямовані в суд. Газета пише, що Мін'юст США, ймовірно, готується пред'явити йому звинувачення в шпигунстві.

Нагадаємо, Джуліан Ассанж заявив, що влада Еквадору, в посольстві якої в Лондоні він ховається, має намір позбавити його політичного притулку і видати владі США.

Під час відеоконференції з посольства в рамках слухання його позову проти Еквадору Ассанж заявив, що президент Ленін Моренно вже прийняв це рішення, однак ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Також він оскаржив законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві.