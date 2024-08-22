ua en ru
Чт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жарка и кратковременные дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Четверг 22 августа 2024 07:00
UA EN RU
Жарка и кратковременные дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Жара не планирует пока покидать Украину. Однако, по данным синоптиков, в некоторых областях сегодня возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Северо-восточный ветер, скоростью 5-10 м/с, сегодня почувствует большинство жителей Украины. Однако на Левобережье он будет юго-восточного направления.

Днем в южной и западной частях Украины, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Остальные регионы - без осадков.

В Житомирской и западных областях столбики термометров покажут +21...+26°. В Карпатах будет от +15° до +20°. В Черниговской, Винницкой и Черкасской областях воздух прогреется до +28...+33°.

В других регионах ожидается сильная жара до +35...+37°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице прогнозируют переменную облачность, но преимущественно без осадков. Днем по области возможны местами кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут днем до +28°...+33°.

В Киеве ожидается от +30° до +32°.

Жарка и кратковременные дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 22 августа (meteo.gov.ua)

Жара в Украине на этой неделе заставила вернуть графики отключения света. Недавно в ДТЭК объяснили гражданам, почему из-за нее необходимо экономить электроэнергию.

Что будет с отключениями света с наступлением осени - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода
NEWS
В ВСУ показали уникальное видео первых боев в Курской области
В ВСУ показали уникальное видео первых боев в Курской области
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну