В Борисполе в результате непогоды разрушена котельная труба

Вечером 6 июля Киев и область накрыли грозу. В разных районах были зафиксированы сильные порывы ветра и ливня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

По его данным, в городе Борисполь, Киевской области в результате непогоды была разрушена котельная труба.

"Последствия непогоды в Борисполе. От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба", - написал он.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работала полиция и коммунальные службы.

Фото: ненастье в Борисполе (t.me/andrii_nebytov)

Погода в Украине

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе, с 4 по 7 июля. При этом местами ожидаются грозы.

По прогнозу синоптиков, в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

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