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Жара наступает: синоптик рассказала, чего ждать 24 апреля в Украине

Украина, Среда 23 апреля 2025 12:47
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Жара наступает: синоптик рассказала, чего ждать 24 апреля в Украине Фото: синоптик дала прогноз на 24 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 24 апреля, в Украине температура днем прыгнет до +35 градусов. Хотя без дождей не обойдется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы. Температура воздуха составит в течение дня +20...+26 градусов", - рассказала она.

По словам Диденко, термометры, которые расположены на открытом солнце, могут показывать и +35 градусов!

"Дожди с грозами завтра вероятны в западной части Украины, вечером в четверг также осадки дойдут до северной части и юго-востока", - отметила синоптик.
Жара наступает: синоптик рассказала, чего ждать 24 апреля в Украине24 апреля Украина будет в топе самых жарких стран Европы (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве 24 апреля будет жарким днем, до +25, +26 градусов.

"24 апреля большую часть суток в столице осадков не ожидается, однако завтра вечером есть вероятность кратковременных грозовых дождей", - констатировала синоптик.

Погода в Украине в ближайшие дни

В пятницу, 25 апреля, дождей станет больше, а в субботу, 26 апреля в Украине ожидается резкое похолодание на севере и западе Украины. К этому списку добавится большинство центральной части.

"А в воскресенье антициклон обусловит в Украине сухую, но прохладную погоду", - отметила Диденко.

Подробнее о погоде 24 и 25 апреля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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