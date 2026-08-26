Жара в Европе унесла почти 40 тысяч жизней в этом году

Четыре рекордных волны жары, которые накрыли Европу этим летом, могли привести к минимум 35 тысячам смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Больше всего случаев чрезмерной смертности зафиксировали в Германии, Франции и Испании. В этих трех странах общее количество дополнительных смертей уже превысило 25 тысяч. Ожидается, что после поступления и обобщения данных в августе показатель может существенно возрасти.

Какая ситуация в Германии и Испании

Волны зноя последовательно охватывали Западную Европу, начиная с мая. Они сопровождались температурными рекордами.

В конце июня в Германии на 46 метеорологических станциях температура превысила 40 градусов. В Испании длительное время температура держалась выше 42 градусов.

По оценке The Guardian, в Германии с 6 апреля по 9 августа жара могла быть связана примерно с 14 тысячами смертей. Институт Роберта Коха сообщал, что только в течение недели с 22 по 28 июня умерли около 9600 человек.

В Испании система мониторинга смертности Института здоровья имени Карлоса III связала с жарой 4947 смертей. Это уже превышает предыдущий антирекорд страны: в 2022 году из-за жары погибли 4520 человек.

Во Франции чрезмерная смертность превысила 7 тысяч

Во Франции, где более чем на 500 метеостанциях температура превышала 40 градусов, Национальное агентство здравоохранения сообщило о 7300 дополнительных смертях от всех причин в период с конца мая по 22 июля.

В то же время, данных за август пока нет.

В Великобритании Агентство по медицинской безопасности оценило количество смертей в Англии, связанных с волнами жары в мае и июне, в 2877 случаев.

Бельгия сообщила о росте смертности на 39% в период с 18 по 29 июня. Это соответствует примерно 1222 дополнительным смертям.

В Нидерландах с 22 июня по 5 июля умерли по меньшей мере на 900 человек больше, чем обычно.

Почему жара приводит к росту смертности

Страны используют разные методики для оценки смертности, связанной с высокими температурами. В частности, Испания и Германия моделируют показатели в режиме реального времени, сравнивая температуру воздуха с данными о смертности.

Это необходимо, поскольку жара редко отмечается непосредственной причиной смерти. Высокие температуры могут усугублять течение уже имеющихся заболеваний, в частности провоцировать инфаркты, инсульты или почечную недостаточность.

Окончательное установление причин смерти может занять недели или месяцы, поэтому многие европейские страны еще не обнародовали полные данные даже за начало августа.

Ученые связывают экстремальную жару с изменением климата

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность, связанная с жарой, в европейском регионе за последние 20 лет выросла более чем на 30%.

Ученые отмечают, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, делает экстремальные погодные явления более частыми и интенсивными. Ожидается, что из-за климатического кризиса количество смертей, связанных с высокими температурами, будет расти.