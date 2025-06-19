Спрос на кондиционеры подскочил: сколько придется заплатить в 2025 году
С наступлением летней жары украинцы массово ищут способы охладиться - спрос на климатическую технику растет. Больше всего пользователи интересуются кондиционерами, вентиляторами, а также увлажнителями и осушителями воздуха.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные платформы OLX.
Что покупают чаще всего
Самыми популярными остаются кондиционеры. В 2025 году спрос на них вырос на 8%, а количество объявлений, наоборот, уменьшилось на 11%. Средняя цена кондиционера - 10 955 гривен, что на 8% дороже, чем в прошлом году.
Кондиционеры не только охлаждают воздух, но и снижают влажность и улучшают самочувствие. За комфорт в жару украинцы готовы платить больше, особенно когда речь идет об эффективной работе или полноценном отдыхе в разгар лета.
Значительно возросла популярность вентиляторов - на 32% больше отзывов по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость - около 1800 гривен. Это остается наиболее доступным способом создать ощущение прохлады дома или в офисе.
Микроклимат дома: увлажнители и осушители
Растет интерес и к технике для регулирования влажности. Увлажнители воздуха, которые особенно актуальны для сухих регионов, на OLX стоят в среднем 1260 гривен. Осушители - для влажных помещений - значительно дороже: около 7800 гривен.
Эти приборы помогают поддерживать здоровый микроклимат в квартире: уменьшают риск появления плесени, аллергии или проблем с дыханием, особенно во влажных или недостаточно вентилируемых пространствах.
По прогнозам аналитиков платформы, интерес к климатической технике будет держаться на высоком уровне как минимум до конца лета.
Ранее РБК-Украина сравнило кондиционеры и вентиляторы как средства охлаждения летом. В материале объясняется, что кондиционеры эффективнее охлаждают воздух и улучшают его качество, но дороже в установке и эксплуатации. Вентиляторы дешевле, мобильны и просты в обслуживании, однако только циркулируют воздух. Эксперты советуют выбирать в зависимости от климата, бюджета и экологических соображений, или же сочетать оба устройства для оптимального эффекта.
Также мы писали о преимуществах кондиционеров с функцией обогрева и рекомендации по их выбору для квартиры или дома. Такие модели могут стать эффективной альтернативой традиционным обогревателям, обеспечивая экономию электроэнергии и комфортный микроклимат зимой.
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