Жара до +38, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра
21 июля в Украине ожидается жара, местами до 38°. Правда ее в некоторых регионах "сгладят" дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
21 июля в большинстве западных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с.
Температура ночью 14-20°, днем 24-29°, в центральных областях до 32°; на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем 29-34°, 21 июля местами сильная жара 35-38°.
Погода в понедельник
22 июля в Украине, в частности, в северных, центральных и юго-западных областях ожидается местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Кроме того, и 22 июля ожидается местами сильная жара 35-38°.
Погода в Украине
Жара никак не отпускает и не уходит с территории Украины. Хотя синоптики прогнозировали "похолодание" в части областей с 18 июля в Украине, судя по погоде за окном, особого облегчения это снижение температуры на пару градусов не принесло.
Детальнее о погоде на выходные 20-21 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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