Жара до +35, но не всюду: где сегодня будут самые высокие температуры

Какая будет погода в Украине

"Пятница в Украине уже станет горячей", – сообщила Диденко.

В Укргидрометцентре пояснили, что в большинстве регионов погоду без осадков будут определять поле повышенного атмосферного давления и медленно распространяющуюся с запада теплую воздушную массу.

Температура днем по регионам:

Закарпатье – до +35° (местами сильная жара);

Западные и большинство южных областей – до +32°;

Большинство областей - +23...+28°;

Юг – около +30°.

В целом по стране прогнозируется переменная облачность. Ветер будет северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Где ожидаются дожди

Без осадков остается большинство страны. Кратковременные дожди с грозами возможны только в южной части, восточных и Винницкой областях - из-за неустойчивости днем.

Какая будет погода в Украине 26 июня (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

По словам Диденко, в столице дожди маловероятны. Максимальная температура воздуха будет составлять +26...+27 градусов.