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Жара до +35, но не всюду: где сегодня будут самые высокие температуры

07:05 26.06.2026 Пт
2 мин
Пятница в Украине уже станет горячей
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 26 июня (Getty Images)

Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается жаркая погода, но не везде. Самые высокие температурные показатели – на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Какая будет погода в Украине

"Пятница в Украине уже станет горячей", – сообщила Диденко.

В Укргидрометцентре пояснили, что в большинстве регионов погоду без осадков будут определять поле повышенного атмосферного давления и медленно распространяющуюся с запада теплую воздушную массу.

Температура днем по регионам:

  • Закарпатье – до +35° (местами сильная жара);
  • Западные и большинство южных областей – до +32°;
  • Большинство областей - +23...+28°;
  • Юг – около +30°.

В целом по стране прогнозируется переменная облачность. Ветер будет северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Где ожидаются дожди

Без осадков остается большинство страны. Кратковременные дожди с грозами возможны только в южной части, восточных и Винницкой областях - из-за неустойчивости днем.

Какая будет погода в Украине 26 июня (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

По словам Диденко, в столице дожди маловероятны. Максимальная температура воздуха будет составлять +26...+27 градусов.

Как известно, страны Западной Европы накрыла сильная жара – температура воздуха достигает около +40°C. Уже известно о человеческих жертвах. Самая сложная ситуация во Франции, где погибли 48 человек.

Уже в ближайшие выходные жара придет в Украину с запада . Первыми ее ощутят западные области. В воскресенье почти по всей стране температура достигнет +32...+37 градусов, местами еще выше.

Также РБК-Украина сообщало, какие климатические изменения украинцы уже ощутят на собственном быту.

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