Жара из Европы надвигается в Украину: синоптик назвала дату
Уже с пятницы, 26 июня, в Украине будет жарче, а в выходные жара с запада Европы накроет почти всю страну - до +37 градусов и выше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
"Пятница в Украине уже станет горячей", - предупредила синоптик.
По ее прогнозу, в западных областях в течение дня ожидается +28+34 градуса, на юге - около +30 градусов , в большинстве областей +24+29 градусов.
Кратковременные дожди с грозами пройдут в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.
На большей части территории Украины будет преобладать сухая погода.
Какая будет погода в Украине 26 июня (инфографика: РБК-Украина)
Погода в Киеве
В столице 26 июня дожди маловероятны.
Максимальная температура воздуха будет составлять +26...+27 градусов.
Выходные - жара усилится
По прогнозу Наталки Диденко, уже в ближайшие выходные жара усилится и придет в Украину из Западной Европы.
Первыми ее ощутят западные области. Уже в воскресенье почти по всей стране температура воздуха составит +32+37 градусов, местами еще выше.
Синоптик напомнила, что ранее сильная жара удерживалась над странами Западной Европы, где температура превышала +40 градусов. По ее словам, теперь синоптическая ситуация позволяет прогнозировать приход этой воздушной массы и в Украину.
Напомним, Западную Европу накрыла экстремальная волна жары с температурными рекордами и человеческими жертвами . Самая сложная ситуация – во Франции.
В городке Писсос на юго-западе страны температура поднялась до +44,3°C. Тысячи домохозяйств в регионе Бретань остались без электроснабжения. По меньшей мере, 48 человек погибли во время купания, спасаясь от невыносимой жары.