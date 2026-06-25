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Жара из Европы надвигается в Украину: синоптик назвала дату

14:26 25.06.2026 Чт
2 мин
Волна европейской жары почти дошла до нашей страны.
aimg Ирина Глухова
Жара из Европы надвигается в Украину: синоптик назвала дату Фото: жара из Европы надвигается в Украину (Getty Images)
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Уже с пятницы, 26 июня, в Украине будет жарче, а в выходные жара с запада Европы накроет почти всю страну - до +37 градусов и выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

"Пятница в Украине уже станет горячей", - предупредила синоптик.

По ее прогнозу, в западных областях в течение дня ожидается +28+34 градуса, на юге - около +30 градусов , в большинстве областей +24+29 градусов.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.

На большей части территории Украины будет преобладать сухая погода.

Жара из Европы надвигается в Украину: синоптик назвала дату

Какая будет погода в Украине 26 июня (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 26 июня дожди маловероятны.

Максимальная температура воздуха будет составлять +26...+27 градусов.

Выходные - жара усилится

По прогнозу Наталки Диденко, уже в ближайшие выходные жара усилится и придет в Украину из Западной Европы.

Первыми ее ощутят западные области. Уже в воскресенье почти по всей стране температура воздуха составит +32+37 градусов, местами еще выше.

Синоптик напомнила, что ранее сильная жара удерживалась над странами Западной Европы, где температура превышала +40 градусов. По ее словам, теперь синоптическая ситуация позволяет прогнозировать приход этой воздушной массы и в Украину.

Напомним, Западную Европу накрыла экстремальная волна жары с температурными рекордами и человеческими жертвами . Самая сложная ситуация – во Франции.

В городке Писсос на юго-западе страны температура поднялась до +44,3°C. Тысячи домохозяйств в регионе Бретань остались без электроснабжения. По меньшей мере, 48 человек погибли во время купания, спасаясь от невыносимой жары.

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