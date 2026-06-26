UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Спека до +35, але не всюди: де сьогодні будуть найвищі температури

07:05 26.06.2026 Пт
2 хв
П'ятниця в Україні вже стане гарячішою
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 26 червня (Getty Images)

Сьогодні, 26 червня, в Україні очікується спекотна погода, але не всюди. Найвищі температурні показники - на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Якою буде погода в Україні

"П'ятниця в Україні вже стане гарячішою", - повідомила Діденко.

В Укргідрометцентрі пояснили, що у більшості регіонів погоду без опадів визначатимуть поле підвищеного атмосферного тиску та тепла повітряна маса, яка повільно поширюється із заходу.

Температура вдень по регіонах:

  • Закарпаття - до +35° (місцями сильна спека);
  • Західні та більшість південних областей - до +32°;
  • Більшість областей - +23...+28°;
  • Південь - близько +30°.

Загалом по країні прогнозується мінлива хмарність. Вітер буде північний, північно-західний, 7-12 м/с.

Де очікуються дощі

Без опадів залишиться більшість країни. Короткочасні дощі з грозами можливі лише у південній частині, східних та Вінницькій областях - через нестійкість атмосфери вдень.

Якою буде погода в Україні 26 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

За словами Діденко, у столиці дощі малоймовірні. Максимальна температура повітря становитиме +26...+27 градусів.

Як відомо, країни Західної Європи накрила сильна спека - температура повітря сягає близько +40°C. Вже відомо про людські жертви. Найскладніша ситуація у Франції, де загинули 48 людей.

Вже найближчими вихідними спека прийде в Україну із заходу. Першими її відчують західні області. У неділю майже по всій країні температура сягне +32...+37 градусів, місцями - ще вище.

Також РБК-УКраїна повідомляло, які кліматичні зміни українці вже відчують на власному побуті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в Києві