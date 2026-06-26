Спека до +35, але не всюди: де сьогодні будуть найвищі температури

Як відомо, країни Західної Європи накрила сильна спека - температура повітря сягає близько +40°C. Вже відомо про людські жертви. Найскладніша ситуація у Франції, де загинули 48 людей.

Вже найближчими вихідними спека прийде в Україну із заходу. Першими її відчують західні області. У неділю майже по всій країні температура сягне +32...+37 градусів, місцями - ще вище.

Також РБК-УКраїна повідомляло, які кліматичні зміни українці вже відчують на власному побуті.