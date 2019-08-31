Дякую за все: Каменських розчулила мережу зворушливими визнанням

Настя Каменських знову заявила про свою любов до Потапа
Відома українська співачка Анастасія Каменських, яка в кінці травня заявила про весілля зі своїм колегою по цеху Олексієм Потапенком ніжною піснею "Обіцяю", знову зізналася йому в коханні. Артистка зробила заяву під однією з крайніх публікацій в соціальній мережі Instagram.
Каменських подякувала Потапу за все, що він для неї робить.
"Спасибі Льошенька за любов, підтримку, віру в мене, настрій на концерт, смачну їжу, квіти з ранку, поцілунки і звичайно, за фото. Я скоро", - написала Каменських.
Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу (фото: instagram.com/kamenskux)
Під публікацією артистки шанувальники висловили своє розчулення тим, що Каменських висловила чоловікові слова подяки. Багато ж звернули увагу на її зовнішній вигляд:
Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу (скріншоти: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше син Потапа похвалився найкращим відпочинком.