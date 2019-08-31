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Дякую за все: Каменських розчулила мережу зворушливими визнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.08.2019 - 22:03
Дякую за все: Каменських розчулила мережу зворушливими визнанням
Каменських розчулила мережу зворушливим визнанням в любові Потапу (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських знову заявила про свою любов до Потапа

Відома українська співачка Анастасія Каменських, яка в кінці травня заявила про весілля зі своїм колегою по цеху Олексієм Потапенком ніжною піснею "Обіцяю", знову зізналася йому в коханні. Артистка зробила заяву під однією з крайніх публікацій в соціальній мережі Instagram.

Каменських подякувала Потапу за все, що він для неї робить.

"Спасибі Льошенька за любов, підтримку, віру в мене, настрій на концерт, смачну їжу, квіти з ранку, поцілунки і звичайно, за фото. Я скоро", - написала Каменських.

Дякую за все: Каменських розчулила мережу зворушливими визнанням

Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу (фото: instagram.com/kamenskux)

Під публікацією артистки шанувальники висловили своє розчулення тим, що Каменських висловила чоловікові слова подяки. Багато ж звернули увагу на її зовнішній вигляд:

  • Розумничка, цінуй його, ви гарна пара.
  • Настя, ти супер.
  • Вилита Дженніфер Лопес.
  • Яка фігура.
  • Красива.
  • Здрастуй, Настя, Новий рік.
  • Класні костюми у неї і взагалі вона класна.
  • Ти просто чарівність))
  • Гарна така.

    Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу (скріншоти: instagram.com/kamenskux)

    Нагадаємо, що раніше син Потапа похвалився найкращим відпочинком.

    До цього Каменських з подругами повеселила йогою в Києві.

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