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"Новий сезон - нова ти!" Каменських без макіяжу зробила інтригуючу заяву

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 14:29
"Новий сезон - нова ти!" Каменських без макіяжу зробила інтригуючу заяву
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Алина Родина
Блогер, журналист, специально для Styler

Артистка розповіла, що відбувається з нею з приходом осені

Схоже, що в кінці літа на Настю Каменських знаходить задумливий і меланхолійний настрій. Раніше співачка поміркувала про ідеальну зовнішність і зізналася, що нерідко знаходить вади в своїй фігурі. А в новій публікації в Instagram натякнула на зміни в житті і розповіла, що з нею відбувається з наближенням осені.

Настя опублікувала ніжний знімок, на якому позує без макіяжу і зі своєю улюбленою собачкою Мімі. Артистка наголосила, що зараз у неї настав цікавий період у житті.

"Вчора намалювала дві картини! І вони мені дуже подобаються! Зараз такий класний період! Коли ти так натхненний і хочеться створювати і створювати щось нове! Картини, пісні, образи, кліпи і цей список нескінченний! Завжди, от завжди, коли приходить осінь, я ніби обновлююся! Ніби новий сезон - нова ти! А ви, мені цікаво, на який сезон так само реагуєте?" - поділилася Каменських.

&quot;Новий сезон - нова ти!&quot; Каменських без макіяжу зробила інтригуючу заяву

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери поспішили засипати кохану співачку компліментами. Деякі зазначили, що Настя і її собака чимось схожі, і обидві просто чарівні.

  • Ви без косметики взагалі супер
  • Кажуть що тварини схожі на господарів і це правда!
  • Дуже, дуже красива! Чарівна! Стильна! Гламурна! Мила!
  • Тут тобі неначе років 19)
  • Я хотіла б глянути на Ваше творіння
  • Красива фотографія.
  • Така класна собачка. На Настю схожа
  • Один погляд
  • Настя, покажіть свої картини! Я теж іноді ловлю натхнення і малюю
  • Кароокі блондинка і брюнетка))

&quot;Новий сезон - нова ти!&quot; Каменських без макіяжу зробила інтригуючу заяву

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських часто мотивують фанатів спільним тренуванням. У тренажерному залі під відкритим небом подружжя качали прес, вхопившись за ноги один одного, щоб зафіксувати положення тіла, і підбадьорюючи один одного.

Крім того, Настя Каменських захопила в подорож по Італії з Потапом цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.

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Новини України Настя Каменськихпевец
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