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"З папою можна все": син Потапа похвалився найкращим відпочинком

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.08.2019 - 15:26
"З папою можна все": син Потапа похвалився найкращим відпочинком
Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Мльчик зізнався, що чудово проводить час

Потап разом з сином Андрієм від першого шлюбу з Іриною Горовий відправився на відпочинок у Грецію. Шанувальники репера стали жваво цікавитися, взяв продюсер в компанію свою дружину Настю Каменських. Але виявилося, що вона залишилася в Києві, де зараз інтенсивно освоює йогу. Потап невтомно публікує фото і відео свого відпочинку з сином в Intagram. До речі, компанію їм склали друзі репера і учасники його групи MOZGI разом зі своїми дітьми.

10-річний Андрій не упустив можливості похвалитися своїм насиченим відпочинком з крутим татом і опублікував спільне фото з ним на терасі готелю. Потап у білосніжній сорочці і фортах поклав руку на плече хлопчика, а той розслаблено позує поряд.

"З папою відпочинок найкращий!" - переконливо заявив хлопчик.

&quot;З папою можна все&quot;: син Потапа похвалився найкращим відпочинком

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/potapchiq)

Репер тут же відреагував на слова сина: "І з мамою теж, але з татом можна все!"

Підписники Андрія почали жартувати на тему відпочинку з батьками і запевнили хлопчики – з татом йому дуже пощастило.

  • Молодці
  • Красунчики
  • Красава, з татом
  • Тато вам не мама
  • Круті! Відпочиваємо в одному готелі. Приємно дивитися, як тато проводить час з сином
  • Клас! Молодці!

Скріншот коментарів

Потап за традицією розмістив в сторіз фото і відео з участю сина. Андрій розслабляється і грає на пляжі під наглядом батька, який не упускає можливості зробити з ним пару кадрів.

Фото: Син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

Раніше Потап розчулив мережа знімком зі спортивним сином . Тато та хлопчик разом зіграли в теніс.

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