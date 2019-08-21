Настя Каменських в бікіні зізналася, чи вважає свою зовнішність ідеальною

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що їй не чуже самокопання

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно поскаржилася, що сумує за літом, що минає, порадувала шанувальників новими гарячими знімками. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ефектні кадри біля басейну, а також зізналася, чи вважає вона свою зовнішність і фігуру ідеальними.

Знаменитість в якийсь період свого життя відчутно поправилася, але потім взяла себе в руки і сильно схудла. З тих пір Настя намагається правильно харчуватися і регулярно займається спортом, в результаті чого може похвалитися підтягнутим і рельєфним тілом. На ефектних фото Каменських в чорному бікіні позує біля басейну, демонструючи апетитні форми. Однак, як зазначила співачка, вона теж іноді займається самокопанням і хоче щось змінити в собі.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Нам дівчаткам завжди знайдеться що поліпшити собі! Я як і багато хто час від часу займаюся самокопанням! Тут би гомілку поменше, а тут би підкачати, а може взагалі поміняти колір волосся! І ця жінка всередині нас ніколи не вгамується, а найголовніше, що з появою соц мереж, з'явилися так звані ідеали, яким всі хочуть відповідати!" - поділилася Настя

Однак артистка нагадала, що ідеальної зовнішності чи життя не існує, і головне - отримувати задоволення від усього.

"Проблема в тому, що не існує правил ідеальної зовнішності, ідеального життя, ідеальних відносин і ідеального всього! Є так як подобається і добре ТОБІ, і це є ідеально! Звичайно, треба завжди йти вперед, працювати над собою, мріяти і досягати, тільки все це треба робити з кайфом по життю", - вважає Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери подякували Насті за мудрі і правильні слова і залишили безліч компліментів її фігурі.

Правильні слова, але добре коли є на кого рівнятися!!! Ви і є та, на яку хочеться рівнятися!!! красуня і молодець

Спасибі за те, що не зводите ідеалів! Та діліться хорошими, добрими думками!

Анастасія, куди Вам щось змінювати, все і так чудово. Не здумайте))

Для мене ти сама красива. А волосся у нас просто відпад

Настя, Ви прекрасна

Настя у тебе все чудово!!!! І стегенця і персик і волосся!!!!! Справжня Українська красуня!

Золоті слова!!!

Настуся, ти і так ідеальна для багатьох, а зокрема і для мене. Дякуємо за сто стимулюєш нас до прекрасного!

Ідеальна. Завжди мудрі пости, приємно читати і спостерігати

Точно так, досконалості немає межі

Форми чудо!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських мотивують фанатів спільним тренуванням. У тренажерному залі під відкритим небом подружжя качали прес, вхопившись за ноги один одного, щоб зафіксувати положення тіла, і підбадьорюючи один одного.

Раніше Каменських вже показувала тренування для міцного "горішка". Тільки тоді заняття проходили у спортзалі з тренером.

До речі, Настя Каменських показала раніше цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.